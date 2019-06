Mazelen op Urk

Op Urk hebben tien mensen mazelen: een volwassene en negen kinderen. Dat meldt de GGD Flevoland, die de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

In 2013 en daarvoor is de ziekte vaker voorgekomen op Urk. Volgens Omroep Flevoland heeft op Urk slechts 58,5 procent van de kinderen alle prikken. De GGD beaamt dat “dit inderdaad een aandachtsgebied” is.

De GGD probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige toestand. Bij alle personen met wie de pati├źnten in de besmettelijke periode contact hebben gehad, wordt bekeken in hoeverre het zinvol is om te vaccineren.

Er is echter geen reden tot al te grote zorg, aldus een woordvoerder. De besmette Urkers maken deel uit van twee gezinnen die nauw contact hebben met elkaar, waardoor de kwestie vooralsnog redelijk ge├»soleerd is. “Het is dus geen uitbraak. ” De GGD raadt iedereen die zich niet lekker voelt en vlekjes op de huid krijgt, de huisarts te raadplegen.