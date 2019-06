Nieuwe politieauto’s aangepast na klachten

Nadat een groot aantal agenten had geklaagd over de nieuwe surveillancewagens van de politie, wordt die Mercedes B-Klasse op verschillende onderdelen aangepast. De agenten hadden onder meer kritiek over het gebrek aan ruimte voorin en een slechte vering, waardoor de auto bij hogere snelheden soms contact maakte met de weg.

De korpsleiding zegt dat de klachten van de agenten serieus zijn opgepakt, maar is wel verbaasd dat bij de oorspronkelijke gebruikerstesten tijdens de aanbesteding niet is gebleken wat de mankementen waren.

Door de middenconsole te verkleinen moeten de agenten nu wel de ruimte krijgen om hun dienstwapen goed weg te bergen. De vering wordt aangepast, waardoor de surveillancewagens nu minder inzakken. Ook de verlichting op het dak wordt verbeterd, zodat de omgeving van de auto goed verlicht kan worden, bijvoorbeeld als iemand staande wordt gehouden.

De vierhonderd Mercedessen die zijn geleverd aan de politie worden komende zomer steeds met tien tegelijk aangepast. De wagens die nog moeten worden geleverd, krijgen direct de nodige aanpassingen.