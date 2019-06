NWVA praat over verder vervroegen slachttijden

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat in gesprek met Van Rooi Meat in Helmond over het vervroegen van de slachttijden in verband met de hitte. Een woordvoerster van de NVWA bevestigt berichtgeving hierover door de NOS.

Van Rooi Meat is een van de grootste vleesverwerkers in Nederland. Het bedrijf zou graag al om middernacht beginnen met de slacht. Nu kan dat vanaf 04.00 uur, dit is wegens de hitte al een uur eerder dan normaal. Maar nog eerder beginnen is tot nu toe niet mogelijk, omdat keuringsinspecteurs vanwege hun arbeidsovereenkomst niet ’s nachts kunnen werken.

De woordvoerster van de NVWA zegt dat het gesprek met het Helmondse bedrijf woensdag plaatsvindt.

Volgens de NOS dreigt de productie van varkensvlees vast te lopen doordat het overdag te warm is om dieren naar slachthuizen te vervoeren. Maar de woordvoerster van de NVWA zegt dat geen verzoeken zijn binnengekomen van andere grote vleesverwerkers om eerder ’s nachts te kunnen beginnen met de slacht.