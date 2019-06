‘Roep commissie voor IS-kinderen in het leven’

Een onafhankelijke commissie moet per geval onderzoeken wat er met Nederlandse kinderen in Syrische kampen moet gebeuren. Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie.

“Het oordeel van deze commissie zal per kind leiden tot een individueel besluit over waar zijn of haar toekomst ligt, of dit samen zal zijn met zijn of haar ouder(s) en wat hiervoor nodig is”, schrijft Kalverboer. Het belang van het kind komt daarbij voorop en “dient te worden gewogen ten opzichte van de overige belangen”.

Volgens de Kinderombudsman kan zo’n commissie bijvoorbeeld uit drie deskundigen bestaan: iemand met kennis van de ontwikkeling van kinderen, een radicaliseringsexpert en een jurist. Aanleiding voor de brief is de terugkeer van twee Nederlandse wezen uit SyriĆ« deze maand en de tientallen kinderen die momenteel nog in kampen verblijven.