Dinsdag officieel recordwarme juninacht

De temperatuur is in de nacht van maandag op dinsdag niet onder de 19,5 graden in De Bilt uitgekomen. Dat betekent een nieuw nachtelijk warmterecord voor juni, meldt Weeronline. Het oude record dateert uit 1947, destijds werd het in De Bilt niet koeler dan 19,4 graden.

Dat het record nu pas bevestigd kan worden, komt doordat de minimumtemperatuur in de zomer tussen 2.00 uur ‘s nachts en de daaropvolgende nacht om 2.00 uur wordt gemeten. Die meetmethode zorgt er ook voor dat een bijzonder warme nacht die wordt gevolgd door een koelere avond toch niet de boeken in gaat.

Elders in het land koelde het nog minder af dan in De Bilt. De hoogste minimumtemperatuur in het land was gisteren voor het vliegveld van Maastricht, daar werd het zelfs niet kouder dan 21,9 graden. Ook dit is een record: nergens in het land is in de maand juni ooit een hogere minimumtemperatuur gemeten. Het oude record over heel Nederland was 21,5 graden, op 27 juni 1976 gemeten in IJmuiden.

De meetstations van het KNMI staan allemaal in het buitengebied. In stedelijke gebieden is het warmer, zeker op plaatsen met veel steen en weinig wind en bomen. In grote steden zal de temperatuur tussen de gebouwen nog een aantal graden hoger zijn geweest.