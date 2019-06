Twee keer levenslange cel voor liquidatiebende

Omar L. en Hicham M. zijn woensdag veroordeeld tot levenslange celstraffen voor hun betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. De derde verdachte, Mohamed H. (29) kreeg een celstraf van dertig jaar opgelegd, omdat hem één moord minder verweten wordt. Dertig jaar is de maximale tijdelijke gevangenisstraf, één stap erboven is levenslang. Tegen alle drie was een levenslange celstraf geëist.

De rechtbank achtte de liquidaties en de pogingen tot liquidatie allemaal bewezen en spreekt van “gruwelijke misdrijven” en mensen “op dodenlijsten”. Omar L. (28) was volgens de rechtbank de opdrachtgever of gaf instructies, de 25-jarige Hicham M. was de schutter. “Zij lijken gewetenloos. De dood van toevallige omstanders werd op de koop toegenomen.”

De rechtbank vindt dat zij zichzelf “buiten de samenleving plaatsen” en dat daarom alleen een levenslange gevangenisstraf passend is.

De dodelijke slachtoffers waren de criminelen Eaneas Lomp en Chahid Yakhlaf. Beiden werden in 2015 doodgeschoten. Bij de aanslag op Yakhlaf raakten zijn broer en een derde persoon gewond. Een liquidatiepoging in 2016 mislukte, omdat het wapen haperde.

Dani M. (41) werd veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij zou alleen bij de moord op Lomp betrokken zijn geweest, door hem tijdens de bewuste nacht in de val te lokken. Tegen hem was 22 jaar geëist.

De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, zou “de katalysator” voor het geweld van L. en de zijnen geweest. De broer van L. was toen een van de doden.