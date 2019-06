Jongen van 17 vast voor brandstichting school

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden voor de brandstichting in een school aan de Dapperstraat in Amsterdam.

Vorige week dinsdag probeerde iemand brand te stichten in de middelbare school. De verdachte rende daarna het gebouw uit. Volgens scholieren, die hem weg zagen gaan, stond hij half in brand.

Nadat de brand was geblust, werd het schoolgebouw ontruimd. Na onderzoek kon de 17-jarige verdachte woensdag worden opgepakt.

De politie neemt de zaak hoog op. “Het genomen risico door de verdachte is erg groot. Er is weliswaar niemand gewond geraakt, maar dat neemt niet weg dat het incident voor onrust en gevoelens van angst in de school en buurt heeft gezorgd”, aldus een rechercheur.