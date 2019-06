Masmeijer in beroep veroordeeld tot 9 jaar cel

Het hof van beroep in Antwerpen heeft donderdag voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 90.000 euro wegens zijn aandeel in de smokkel van een grote partij cocaïne in 2014. Tegen Masmeijer (57) was in hoger beroep acht jaar cel en een boete van 40.000 euro geëist. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig.

De rechtbank veroordeelde Masmeijer in 2017 tot acht jaar en legde een boete van 48.000 euro op. Destijds was hij op vrije voeten. In november, kort voor de start van het hoger beroep, werd Masmeijer in Breda weer opgepakt en overgeleverd aan België. Sindsdien zit hij in de cel. De uitspraak van het hof van beroep is meerdere keren uitgesteld.

De veroordeling geldt onder meer ook deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Het hof noemde de feiten “zeer ernstig”. De rechter woog mee dat Masmeijer eerder is veroordeeld en dat hij iemand heeft bedreigd in het kader van de drugszaak.

In de drugszaak figureren tientallen verdachten. Van hen zijn er 32 in hoger beroep gegaan.

Masmeijer had tijdens het eerste proces nog ontkend dat hij bij de smokkel betrokken was, maar eind vorig jaar gaf hij opeens toe dat hij een “beperkte” rol had bij de smokkel van de 467 kilo cocaïne, via de haven van Antwerpen. De drugs werden ontdekt tussen een lading bananen uit Zuid-Amerika. De bekentenis is niet van invloed geweest op het bepalen van de straf.

Masmeijer kan in principe zijn straf in Nederland uitzitten, onder bepaalde voorwaarden.

Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV. Hij presenteerde programma’s als de Holidayshow en Dinges.