Zaterdag weer kans op hitterecords

Zaterdag wordt het opnieuw bijzonder warm. De temperatuur was na de tropische dinsdag iets gezakt, maar stijgt aan het begin van het weekeinde naar 28 graden in het noorden en 34 in het zuiden, meldt Weeronline. De kans op warmterecords is daarmee groot.

De hoogste temperaturen worden in het zuiden van het land gehaald. Het dagrecord voor 29 juni – 34,1 graden – gaat mogelijk sneuvelen. Ook in De Bilt is de kans op een warmterecord groot. Het huidige record staat op 31 graden en dateert uit 1957.

Voordat het zover is, wordt het donderdag en vrijdag nog niet zo warm. De temperatuur varieert donderdag van 17 tot 20 graden in het noorden, tot zo’n 26 in het zuiden. Vrijdag wordt het al warmer, met 19 tot 24 graden in het noorden en 25 tot 28 in het zuiden.

Na de tropische zaterdag koelt het naar verwachting wat af. De wind draait naar het westen, waardoor de temperatuur daalt naar zo’n 24 graden. Alleen in het oosten blijft het mogelijk tropisch.