Provinciebestuur Limburg met FVD aangesteld

Limburg heeft een nieuw provinciebestuur. De zeven leden van Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd door de Provinciale Staten. Forum voor Democratie maakt deel uit van het college. Limburg is de enige Nederlandse provincie waar de partij van Thierry Baudet deel uitmaakt van het bestuur. Ook de PVV heeft zitting in het college.

De linkse partijen in Limburg stemden vrijdag blanco of ongeldig. Ze lieten hun onvrede onder meer blijken door hun stem uit te brengen op Pipo de Clown, Max Verstappen en Jos van Rey.

In het college zitten twee leden van het CDA. De fracties van FVD, VVD en PVV leverden een lid, en de twee andere gedeputeerden hebben lokale partijen en GroenLinks als achtergrond. Zo benoemden de Staten voormalig GroenLinks-Statenlid Carla Brugman. Oppositiepartij GroenLinks in Limburg is daarover zo boos, dat overwogen wordt haar uit de partij te zetten.

Het college ziet zichzelf als extraparlementair bestuur. Dat betekent dat gezocht wordt naar steeds wisselende meerderheden in de Staten. Maar volgens de linkse partijen is er sprake van een rechtse coalitie, waarbij Brugman als “schaamgroen” wordt gekwalificeerd.