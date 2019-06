RAI en Bovag: klimaatplannen zijn realistisch

Het kabinet kiest met zijn klimaatplannen voor “een meer realistische en betaalbare aanpak”, zegt de RAI Vereniging, de belangenorganisatie voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met mobiliteit. Branchevereniging BOVAG zegt ook dat het klimaatplan getuigt van realisme.

Pluspunten zijn het verlagen van subsidies voor elektrische auto’s en de invoering van rekeningrijden, zegt de RAI, maar het is “onacceptabel” dat de bijtelling op elektrische auto’s “al in 2020 in plaats van 2021” wordt verhoogd. Ook BOVAG is daar niet bij mee. Volgens de organisatie zijn al volop auto’s besteld voor 2020, op basis van de nu geldende fiscale regels.

Dat verhogingen van bpm (bij aankoop nieuwe auto of motor) en van de motorrijtuigenbelasting van de baan zijn, noemt BOVAG een belangrijk uitgangspunt. Verder is de vereniging blij dat er gewaakt wordt voor te veel stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden en dat het taboe op rekeningrijden van tafel is. “Met het pakket maatregelen dat het kabinet inzake klimaat nu voorstelt, lijkt de mobiliteit een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot”, aldus BOVAG.