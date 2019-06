Verzet houdt aanleg windmolens op land op

De bouw van windmolens op land heeft vertraging opgelopen. De afspraak uit het Energieakkoord wordt niet gehaald. Dat komt onder andere door protesten van omwonenden.

Volgend jaar zouden windmolens op land 6000 megawatt aan energie moeten opleveren, maar dat lukt niet, melden minister Eric Wiebes (Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Het duurt langer doordat er rekening moet worden gehouden met aanvliegroutes van vliegvelden of met de natuur, doordat het stroomnet extra windenergie nog niet aankan of doordat buurtbewoners zich verzetten.

De nu geplande windparken leveren op de lange duur wel meer op dan verwacht. In 2023 leveren ze 7200 megawatt, bijna 20 procent meer dan afgesproken.

De bouw van windmolens is belangrijk, omdat energie in Nederland in 2030 voor 70 procent uit wind- en zonne-energie moet komen.