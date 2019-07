Geen publiek in bunker bij vonnis Holleeder

Bij de uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder donderdag is in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp geen publiek welkom. De bunker heeft daarvoor niet genoeg ruimte, meldt de rechtbank maandag. Mensen die de uitspraak live willen volgen, kunnen dat doen via een scherm in een zaal van het reguliere gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. Journalisten kunnen de uitspraak wel in de bunker volgen.

Ook de videozaal heeft een beperkte capaciteit, aldus de rechtbank, er is geen garantie dat iedereen naar binnen kan. Tijdens het proces, dat op 5 februari 2018 begon, was de publieke belangstelling bij vlagen uitzonderlijk groot. Van heinde en verre kwamen mensen op de geruchtmakende rechtszaak af. Voor de ingang vormden zich soms ongekend lange rijen. Vooral de dagen waarop de zussen Astrid en Sonja moesten getuigen, trokken veel geïnteresseerden.

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf tegen Holleeder geëist, onder meer omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties.

De rechtbank doet de uitspraak vanaf 10.00 uur.