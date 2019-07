Helft bevolking registreert geen donorkeuze

Precies een jaar voor het ingaan van de nieuwe donorwet loopt het nog geen storm bij het donorregister. Van de mensen die de afgelopen maanden hebben vastgelegd of ze na hun dood organen willen doneren of niet, geeft bovendien het leeuwendeel geen toestemming. Een nieuwe campagne moet daar verandering in brengen.

Het nieuwe donorregister, dat iedereen die geen bezwaar maakt aanmerkt als donor, kreeg vorig voorjaar met de kleinst mogelijke meerderheid de zegen van de Eerste Kamer. Sindsdien hebben wel meer mensen hun keuze kenbaar gemaakt dan gemiddeld in de jaren ervoor. Maar in dit tempo zou het nog minstens 25 jaar duren voor iedere volwassen Nederlander zich heeft geregistreerd.

Die tijd is er niet, want het nieuwe stelsel gaat op 1 juli 2020 in. Wie zich dan nog niet heeft ingeschreven in het register, wordt automatisch donor. Als er niet alsnog een run op het donorregister ontstaat, gebeurt dat straks bij zo’ n 7 miljoen mensen.

Het kabinet vraagt daarom aandacht voor het donorregister met een huis-aan-huisfolder, op de radio en op tv. En nu melden die ook de belangrijkste consequentie van het nieuwe stelsel: dat wie geen bezwaar maakt, automatisch als donor wordt aangemerkt.

Meerdere Kamerleden klaagden afgelopen voorjaar dat de voorlichtingscampagne dat cruciale element wegliet. Maar dat deed het kabinet met opzet: het bouwt de campagne voorzichtig op, uit angst de burger anders te overvoeren.