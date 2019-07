Inspectie: cliënt centraal in verpleeghuiszorg

In ongeveer driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers. De zorg wordt er georganiseerd rondom de behoeften van de cliënt. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een eerste aantal bezoeken.

Persoonsgerichte zorg houdt in dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan bij het vormgeven van de zorg. De afgelopen jaren is er voor dit onderwerp veel aandacht geweest in de samenleving. Na onder meer een campagne van Hugo Borst en Carin Gaemers, die uitvoerig beschreven hoe het er in een verpleeghuis aan toe ging, werd besloten de komende jaren 2,1 miljard in de verpleeghuizen te investeren. De inspectie ziet nu terug dat verpleeghuizen persoonsgerichte zorg belangrijk vinden en hierop ook inzetten.

Bij het grootste deel van de bezochte zorgorganisaties (in totaal nu 300) hebben cliënten waar mogelijk zelf de regie en kennen zorgmedewerkers zijn of haar wensen. Verpleeghuizen die daarop nog niet voldoende scoren, kunnen leren van de collega-organisaties waar die persoonsgerichte zorg al de dagelijkse praktijk is, stelt de inspectie.

De inspectie gaat de komende jaren alle zorgorganisaties langs die verpleeghuiszorg bieden, om de kwaliteit van de zorg te toetsen. Er wordt gekeken naar aandacht voor persoonsgerichte zorg, voldoende en deskundige zorgmedewerkers en naar sturing op kwaliteit en veiligheid.