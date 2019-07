‘Tweede Kamer onderzoekt geldstromen moskeeën’

De grote meerderheid van fracties in de Tweede Kamer stemt dinsdag naar verwachting voor een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire ondervraging over ongewenste geldstromen naar moskeeën. De parlementaire ondervraging, ook wel mini-enquête genoemd, geeft de Tweede Kamer de mogelijkheid getuigen onder ede te verhoren.

De Kamer wil in beeld krijgen welke landen en organisaties de gebedshuizen ondersteunen en op die manier mogelijk ongewenste invloed uitoefenen. Het is een lang gekoesterde wens van de Tweede Kamer om de financiering van moskeeën te onderzoeken.

Een werkgroep die het onderzoek heeft voorbereid op verzoek van Kamervoorzitter Khadija Arib stelt voor maximaal vijftien personen onder ede te horen. De verhoren moeten in november worden gehouden en het is de bedoeling dat het verslag van de ondervraging voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

De SP en SGP vroegen vorig jaar om het onderzoek. De partijen geven aan dat er brede steun is in de Tweede Kamer. SGP-Kamerlid Chris Stoffer zegt snel duidelijkheid te willen hebben over schimmige geldstromen naar moskeeën. “Het mag niet zo zijn dat onze rechtsstaat wordt ondermijnd vanuit moskeeën in Nederland, gefinancierd met geld vanuit het buitenland.”