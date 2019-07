Vrouw onder invloed opgepakt vanwege rijgedrag

De politie heeft in Badhoevedorp een vrouw opgepakt vanwege roekeloos rijgedrag. Uit de blaastest bleek daarna dat ze meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed had.

Een omstander volgde de vrouw totdat de politie kwam, omdat ze roekeloos aan het rijden was. Ze werd uiteindelijk op de Schipholweg in een Range Rover aangetroffen. Na de blaastest werd ze meegenomen naar het politiebureau. Daar moet ze blijven in afwachting van het proces-verbaal. Volgens de politie is de vrouw in slaap gevallen.

De vrouw had ongeveer 2,4 promille aan alcohol in haar bloed. De toegestane maximum in het verkeer is 0,5 promille.

Omdat ze een Brits paspoort heeft, krijgt ze direct een dagvaarding mee. Ze moest ook haar rijbewijs inleveren.