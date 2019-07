In Amsterdam is iemand zeer ernstig gewond geraakt na een steekpartij op de Slotermeerlaan. Een verdachte is aangehouden. Over de identiteit van slachtoffer en verdachte is nog niets bekendgemaakt.

Het slachtoffer is door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Mogelijk ging een ruzie vooraf aan de steekpartij. De straat is afgezet voor onderzoek.