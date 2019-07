Actie tegen discriminatie taxi’s Amsterdam

De gemeente Amsterdam treft maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen discriminatie meer in de taxibranche is. De gemeente werkt samen met de taxibranche en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). De maatregelen worden getroffen nadat Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz vorig jaar geweigerd werd door een chauffeur van Taxi Centrale Schiphol (TCS).

Chauffeurs worden in het vervolg altijd aangesproken op discriminatie en geholpen bij het voorkomen ervan. Als sprake is van discriminatie door een chauffeur, worden passende maatregelen genomen. Daarnaast hebben taxibedrijven Uber en ViaVan iemand aangesteld die de bewustwording van chauffeurs moet vergroten.

Hopelezz reageert via de gemeente op de maatregelen. “Ik ben blij dat mijn incident uiteindelijk uitmondt in iets positiefs en er hopelijk voor zorgt dat taxi’s in Amsterdam veilig zijn voor alle inwoners van de stad.”