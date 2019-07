Kamer wil opheldering over poppetjes Brussel

De Tweede Kamer wil opheldering over de opmerkelijke invulling van Europese topfuncties, bekokstoofd door de Europese regeringsleiders. Kamerleden uitten kritiek op de achterkamertjesdeal, waarbij het Europees Parlement is gepasseerd. Daarbij viel PvdA-coryfee Frans Timmermans buiten de boot als voorzitter van de Europese Commissie.

Er was brede steun voor het verzoek van oppositiepartij SP voor een debat met premier Mark Rutte. “Ik denk dat niemand de inzet gewonnen heeft”, aldus Kamerlid Renske Leijten. Pieter Omtzigt van regeringspartij CDA, die zei ook verbaasd te zijn, plaatste in het bijzonder vraagtekens bij de voordracht van de Franse Christine Lagarde voor de Europese Centrale Bank. Hij vroeg zich af of de procedure wel is gevolgd.

De Kamer was het er over eens dat nu eerst het Europees Parlement aan zet is. Dat kan de deal onderuit halen. Het debat in de Tweede Kamer komt dan ook pas na de zomerpauze.