Wiebes wil duidelijker zijn over gaswinning

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is voornemens gasbesluiten beter uit te leggen. Dat zegt de bewindsman in een reactie op de uitspraak van de Raad van State over de gaswinning in Groningen.

De Raad van State oordeelt dat Wiebes onvoldoende onderbouwt waarom hij de gaswinning in het komende gasjaar – dat in oktober van start gaat – niet verder kan afbouwen. “Dat gaan we vanzelfsprekend doen bij het vaststellingsbesluit”, bezweert het ministerie. “De uitspraak is een signaal dat we telkens nog beter ons best moeten doen om de gasbesluiten uit te leggen. Dat vinden wij zelf ook. Want dat is in het belang van de Groningers.”

Het ministerie onderstreept verder dat het al maatregelen neemt om volgend gasjaar rond de 12 miljard kubieke meter gas te winnen, het niveau dat het Staatstoezicht op de Mijnen veilig acht. Het kabinet ging er in eerste instantie van uit dat de gaswinning volgend jaar op 15,9 miljard kuub zou uitkomen.