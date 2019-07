Levenslang voor ‘gewetenloze’ Willem Holleeder

“Ze hebben er helemaal niets van begrepen.” Zo reageerde Willem Holleeder donderdag na afloop bij monde van zijn advocaat op het voor hem vernietigende vonnis van de rechtbank. Holleeder heeft opdracht gegeven voor vijf liquidaties en speelde een hoofdrol in een misdaadorganisatie, samen met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. De rechter heeft hem daar een levenslange gevangenisstraf voor opgelegd.

Het oordeel werd in de zittingszaal van de bunker in Amsterdam-Osdorp door nabestaanden met emotie en opluchting begroet. Een van hen slaakte een doordringende kreet, om vervolgens in huilen uit te barsten.

“U was een crimineel die omging met andere criminelen en leefde in een criminele wereld”, aldus de rechtbank. “Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.” Daarbij beschikte Holleeder “gewetenloos en onverschillig over leven en dood”, oordeelt de rechter.

Volgens de rechtbank doemt uit het enorme onderzoek het beeld op van een man met wie het “van kwaad tot erger” ging. “U was een crimineel die omging met andere criminelen en leefde in een criminele wereld. Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.” Holleeder kon volgens het vonnis lang buiten schot blijven omdat hij als opdrachtgever voor moorden afstand hield tot de uitvoerders en “angst zaaide en misinformatie verspreidde”.

De rechtbank houdt Holleeder (61) verantwoordelijk voor de moordopdrachten waarvan achtereenvolgens Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006) het slachtoffer werden. Robert ter Haak kwam bij de moord op Van Hout ook om het leven. Mieremet overleefde in 2002 een aanslag op zijn leven.

Holleeder heeft stelselmatig ontkend, maar de rechtbank vindt hem niet geloofwaardig. Hij paste zijn verklaringen steeds aan, of heeft aantoonbaar gelogen, vindt de rechtbank. Wél betrouwbaar vindt de rechter de verklaringen van Holleeders zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog. Dit trio heeft een reeks belastende verklaringen afgelegd. Ook de verklaringen van de beide kroongetuigen, Peter la S. en Fred R., kunnen de toets der kritiek doorstaan.

Holleeder tekent hoger beroep aan tegen het vonnis. Volgens hem is zijn veroordeling mede te danken aan de “ongekende mediacampagne” van zijn zussen en enkele journalisten. Advocaat Sander Janssen noemde het vonnis “op onderdelen verbazend en verontrustend.” Hij acht Holleeder niet bij voorbaat kansloos in hoger beroep.

Het OM, dat zijn gehele aanklacht en de bijbehorende strafeis door de rechtbank bevestigd zag, heeft het vonnis met instemming begroet.