Onderzoek naar stintongeluk nog niet klaar

Het onderzoek naar het ongeluk met een stint in Oss waardoor in september vorig jaar vier jonge kinderen omkwamen en een vijfde kind en begeleidster zwaargewond raakten, is nog altijd niet afgerond.

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de begeleidster er alles aan heeft gedaan om de elektrische bolderkar tot stilstand te brengen omdat er een trein aankwam, zoals ook getuigen hebben verklaard. De stint kwam echter op de spoorwegovergang terecht en werd gegrepen door de trein.

Het Nederlands Forensisch Instituut is ingeschakeld om de betrokken stint te onderzoeken.

Een oorzaak van het ongeval kan het OM nog niet noemen. Daardoor is ook nog niet bekend of er een vervolging volgt of dat de zaak wordt geseponeerd. Die beslissing wordt mogelijk voor het einde van het jaar genomen.