Blok is ‘voorzichtig hoopvol’ over Soedan

De signalen uit Soedan, waar vrijdag een akkoord is bereikt over een overgangsregering, zijn “hoopvol”. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De afgelopen maanden gingen Soedanese burgers massaal de straat op. De opstand begon in september vorig jaar tegen de toenmalige president Omar al-Bashir. Nadat Bashir in april werd afgezet door de militaire leiding van Soedan, richtten de protesten zich tegen het leger.

Volgens Blok stemt het hoopvol dat de Afrikaanse Unie, die bemiddelde tussen het leger en de oppositie, nu meldt dat er een overgangsregering tot stand is gekomen. “Het zijn hoopgevende signalen, maar ik heb nog geen overeenkomst op papier. Die wil ik eerst zien.”

Belangrijk onderdeel van die overeenkomst is volgens Blok dat “Bashir naar Den Haag komt om voor het Internationaal Strafhof te komen”. De oud-president wordt vervolgd voor corruptie.

Blok uitte zijn bewondering voor de demonstranten in Soedan. Volgens de minister is het verder positief dat de Afrikaanse Unie een rol speelde bij het bemiddelingsproces. “Het zou een heel goed teken zijn als daar in de regio zelf deze oplossing gevonden is.”