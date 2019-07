Doden door explosie en brand flat Vlaardingen

Een explosie en daaropvolgende brand in een flat in Vlaardingen-West heeft twee mensen het leven gekost. Dat meldt de politie. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Zowel de voor- als achtergevel van de flatwoning is door de explosie deels ingestort. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De flat, die zeventien woningen telt, is ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in het Vlaardingse stadhuis. Om hoeveel mensen het gaat kan een politiewoordvoerster nog niet zeggen. De flat staat aan de Van der Waalsstraat, vlakbij de A20.