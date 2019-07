Tweede Kamer met vakantie

De Tweede Kamer is officieel met vakantie. Even voor 04.00 uur hamerde voorzitter Khadija Arib de laatste vergadering voor het zomerreces af. Op 3 september komt de Tweede Kamer weer voor het eerst bijeen.

Arib benadrukte dat er sinds september vorig jaar veel records zijn gesneuveld in de Kamer. “Te beginnen, het aantal Kamerleden dat is vertrokken”, zei ze vermanend. Maar liefst 32 mannen en vrouwen die in 2017 werden gekozen, hebben inmiddels de Kamer verlaten. Twaalf van hen verhuisden naar het kabinet.

“Ik betreur de grote vlucht die het heeft genomen”, zei Arib. “Gelukkig zijn er ook Kamerleden die het ambt hoog houden”, voegde ze eraan toe, met een pluim voor VVD’er Mark Harbers, die na zijn vertrek als staatssecretaris van Migratie terugkeerde naar de Kamer. “Een stevig parlementair geheugen is belangrijk, om tegenwicht te bieden aan de regering.”

Arib wees de Kamerleden ook op de lange lijst debatten die nog moeten worden gevoerd en drong aan op meer terughoudendheid met nieuwe aanvragen. “De agenda is ontploft. Het oudste debat op de lijst dateert van maart 2018. En er worden zelfs debatten aangevraagd over rapporten die pas over een halfjaar verschijnen.”

Het zomerreces betekent voor de meeste Kamerleden niet twee maanden achterover leunen. Velen zullen bijvoorbeeld werkbezoeken afleggen of bij hun achterban op bezoek gaan. Ook is het nooit uit te sluiten dat zich tijdens de zomer een actuele en urgente reden ontstaan om terug te komen van reces. Daartoe moet dan een meerderheid beslissen.