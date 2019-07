Vaker drugsgebruik in verkeer ontdekt

Sinds de invoering van de speekseltest, in 2017, ontdekt de politie steeds vaker drugsgebruik in het verkeer. Inmiddels laten zo’n 800 speekseltesten per maand een positief resultaat zien. In 85 tot 90 procent van de gevallen toont bloedonderzoek aan dat de verkeersdeelnemer inderdaad drugs heeft gebruikt, meldt de politie.

Per 1 juli 2017 geldt de wet ‘Verbeteren aanpak drugs in het verkeer’. De politie mag bij een vermoeden van drugsgebruik een speekseltest afnemen bij een verkeersdeelnemer. Is die positief, dan volgt een bloedafname. Het Nederlands Forensisch Instituut of een ander forensisch laboratorium onderzoekt de concentratie van de drugs.

De politie zegt dat mensen vaak niet beseffen dat drugs veel langer in het bloed blijven dan ze denken. “Als ik op dinsdag iemand staande houd en een speekseltest doe, kan die positief uitslaan terwijl de bestuurder aangeeft in het weekend een pilletje te hebben genomen”, zegt een motoragent.