De hulpdiensten hebben zaterdagmiddag de Wilhelminabrug in Maastricht afgesloten na de vondst van een granaat in de Maas. Die was aangetroffen door magneetvissers, laat de politie weten.

De brug en directe omgeving blijven dicht tot de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de granaat veilig heeft gesteld.

De brug wordt overigens alleen gebruikt door fietsers, voetgangers, bussen en taxi’s, en is voor ander verkeer afgesloten.