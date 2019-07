Vierde arrestatie na ontvoering in Beverwijk

De politie heeft een vierde arrestatie verricht na de ontvoering zaterdagavond van een 37-jarige man in Beverwijk. Eerder werden al drie mannen aangehouden in de leeftijd van 25 tot en met 41 jaar.

De inwoner van Beverwijk werd zaterdagavond rond 22.45 uur tegen zijn wil in meegenomen in een bestelbusje door een aantal mannen. Toen dat gebeurde is mogelijk een schot gelost, maar dat wordt nader onderzocht. Toen de politie de achtervolging had ingezet, werd de man uit de bestelbus gegooid. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Tijdens de achtervolging in Beverwijk en Heemskerk werden ook diverse goederen door de verdachten uit de bestelbus gegooid. De politie heeft meerdere locaties onderzocht. Meerdere goederen werden hierbij aangetroffen en voor onderzoek veiliggesteld.