Gevonden lichaam is van meisje (18) uit Epe

Het 18-jarige meisje uit Epe (Gelderland) dat sinds zaterdagochtend werd vermist, is dood. De politie vond haar lichaam zondagmiddag in het water aan de Middendijk nabij het Gelderse Oene. De politie gaat ervan uit dat ze door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Een misdrijf wordt uitgesloten.

Dat het lichaam inderdaad van het vermiste meisje is, kon de politie zondagavond melden nadat er ter plaatse lang onderzoek was gedaan. De weg en het omliggende gebied werden door de politie met linten en een groot scherm afgezet.

Het meisje kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis van een feestje in het Gelderse dorp Oene. Ze was daar rond 04.00 uur op een elektrische fiets vertrokken. In de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk werd ze voor het laatst gezien.

Zaterdagmiddag verscheen ze niet op haar werk. Via Burgernet werd een bericht met haar signalement verspreid en een groep vrienden en bekenden begon aan een zoektocht. Ook de politie hield een zoektocht en zette daarbij onder meer een helikopter en een boot in.