Doden explosie Vlaardingen waren de bewoners

De twee mensen die vrijdag omkwamen door een explosie in een flat in Vlaardingen, waren de bewoners van het huis. Dat meldt de politie dinsdag. Het gaat om een man van 43 jaar oud en een vrouw van 38. Nog steeds is de oorzaak van de explosie niet bekend.

Door de knal, vrijdagochtend rond 09.00 uur, stortte zowel de voor- als de achtergevel van de flatwoning in. Ook ontstond er brand.

De andere bewoners van de flat, die zeventien woningen telt, werden direct geƫvacueerd en opgevangen in het stadhuis van Vlaardingen. Later op de dag konden zij terugkeren.