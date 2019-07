Ruim 2,6 miljard uitgekeerd aan opvangtoeslag

De overheid heeft vorig jaar aan de ouders van bijna 950.000 kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd, in totaal ruim 2,6 miljard euro. Gemiddeld komt dat neer op 4200 euro per huishouden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De cijfers laten zien dat 40 procent van alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Nederland naar erkende opvang gaat. In 2014 was dit nog 31 procent.

De verwachting is dat het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen in 2019 stijgt tot het hoogste niveau na 2010. Sinds 2014 is het aantal kinderen in de officiƫle opvang met bijna 200.000 toegenomen. Volgens het CBS komt dat onder meer door verruiming van de regeling en de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties vanaf 2016.

Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen omgevormd, waardoor ouders ook toeslag ontvangen voor deze vorm van peuteropvang. Hierdoor werd voor 74 procent van de 0- tot 4-jarigen in 2018 kinderopvangtoeslag toegekend, tegen 57 procent in 2014.