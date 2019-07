Verdachte Amerikaan opnieuw voorgeleid

De 49-jarige Amerikaan die vastzit na de vermissing van een 12-jarige Rotterdamse scholiere, wordt dinsdag opnieuw voorgeleid. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam kan dan bepalen dat de man nog negentig dagen blijft vastzitten.

De Amerikaan wordt verdacht van ontucht en onttrekking aan het wettig gezag. Het meisje vertrok op 27 juni van school en verdween spoorloos, waarop de politie een AMBER Alert uitgaf. Ze werd een dag later met de Amerikaan in een hotel in de havenstad aangetroffen.

Justitie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is met het meisje in de periode van haar vermissing en hoe de twee met elkaar in contact zijn gekomen.