Uitspraak verkoop ziekenhuispand Slotervaart

De rechter in Amsterdam doet woensdag uitspraak over het ziekenhuispand van het failliete MC Slotervaart. De curatoren willen het pand aan vastgoedbedrijf Zadelhoff verkopen, maar daar is de gemeente Amsterdam het niet mee eens.

De gemeente wil het gebouw zelf verwerven, maar volgens de curator is het bod zeker 10 miljoen euro te laag om alle schuldeisers te kunnen betalen. Het stadsbestuur wil een deal met Zadelhoff voorkomen, omdat dan het pand in handen zou komen van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Onder de leiding van Winter ging het ziekenhuis eerder failliet.

Zadelhoff wil zeker 45 miljoen euro neertellen voor het ziekenhuispand, waarmee alle schulden betaald kunnen worden. Het lagere bod van de gemeente Amsterdam werd vorige maand afgewezen.

Het Amsterdamse stadsbestuur kan nog een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders kan een procedure beginnen om het recht van erfpacht te beƫindigen.

De schriftelijke uitspraak van de rechter wordt om 10 uur verwacht.