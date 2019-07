Regen? Onbeperkt spelen met de Ballorig Zomerpas

Nieuws.nl heeft een tip voor de zomer(vakantie) in eigen land.

Als ouder komt het in deze periode waarschijnlijk iets meer op jouw creativiteit aan om je kinderen al die weken te vermaken. Bewegen is gezond!

Voor slechts 19,50 Euro te koop aan de kassa. Met de Zomerpas kan je de hele zomer onbeperkt spelen in een vestiging naar keuze. Die heb je er na een paar keer spelen dus al uit! En zo heb je altijd wat te doen met je kinderen, weer of geen weer.

Bij Ballorig kunnen kinderen zich lekker uitleven op vele uitdagende speeltoestellen. En tijdens dat spelen gebeurt er eigenlijk veel meer dan alleen springen en klimmen. Je grenzen verleggen, jezelf in balans houden, samenwerken of op je beurt wachten. Het zijn allemaal dingen die een kind spelenderwijs leert in een binnenspeeltuin. En daarnaast is bewegen natuurlijk hartstikke gezond! Ballorig biedt voor elke leeftijd categorie een passende uitdaging!

Gratis activiteiten

Binnenspeeltuinen staan bekend om hun springkussens, trampolines en glijbanen. Maar bij Ballorig worden er regelmatig gratis extra activiteiten georganiseerd. Knutselen, tekenen, dansen, voorleeskwartiertjes of mascotte Chat die even op bezoek komt. Voor ieder wat wils. Vraag er naar in de vestiging.

Online alvast je bezoek regelen

Regel vanuit je luie stoel alvast je bezoek en koop je tickets voordelig online. Wist je dat je online ook horecadeals, zoals een kindermenu of pannenkoeken, kunt bestellen mét korting? Zo heb je meteen een geheel dagje uit geregeld. Je kunt een online ticket inwisselen wanneer jij wilt. Tickets zijn zelfs een heel jaar geldig.

