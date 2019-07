Tijdelijke stop op bouw nieuwe datacenters

De bouw van nieuwe datacenters in de Metropoolregio Amsterdam is voorlopig aan banden gelegd. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer hebben hiertoe besloten, gezien de enorme toename van het aantal datacenters de afgelopen jaren. Hoewel deze complexen onmisbaar zijn geworden, nemen ze veel ruimte in en vergen ze veel energie.

De Metropoolregio is inmiddels een gebied met de meeste datacenters ter wereld. De zeggenschap van gemeenten hierover is op dit moment nog beperkt. De vestiging van datacenters past vrijwel altijd in de bestemmingsplannen en energieleveranciers Tennet en Liander hebben een leveringsplicht voor stroom, aldus Amsterdam en Haarlemmermeer. In afwachting van nieuw regionaal beleid, waar de gemeenten samen met de sector over willen brainstormen, is besloten een tijdelijke halt toe te roepen aan de bouw van nieuwe datacenters.

“De komst van datacenters is in zekere zin een gevolg van ons eigen consumptie- en leefpatroon: we willen de hele dag online zijn op onze telefoons en laptops”, erkent de Amsterdamse verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck. “Tot op zekere hoogte zullen we de bijbehorende infrastructuur moeten accepteren, maar de ruimte in Amsterdam is schaars.” Naast zeggenschap over locaties, willen de gemeenten ook de restwarmte gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming van woningen.