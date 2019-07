‘Nederlands ventje’ langs beveiliging Heathrow

De beveiliging op de Britse luchthaven Heathrow Airport is in verlegenheid gebracht door een 12-jarige jongen die zonder de benodigde documenten op een vlucht wilde stappen. Volgens The Telegraph gaat het om een Nederlandse jongen die zonder ouders op reis was. Hij stond al in het vliegtuig van British Airways dat op het punt stond te vertrekken naar Los Angeles toen hij werd gesnapt.

De jongen weigerde zijn boardingpass te laten zien aan de stewardessen die hem naar zijn stoel wilden dirigeren. Daarop is hij meegenomen door agenten. Vanwege het lek in de beveiliging moest het vliegtuig ontruimd worden. De vlucht vertrok uiteindelijk zo’n vier uur later, zegt een van de passagiers tegen de krant. “Het was heel frustrerend.”

De Britse politie bevestigt het voorval en onderzoekt waar het kind precies vandaan komt. “De jongen was een alleenreizende minderjarige. Hij is geen Brits staatsburger”, laat een woordvoerder weten. Volgens hem was de jongen mogelijk op Heathrow om over te stappen. De luchthaven onderzoekt hoe hij langs de veiligheidschecks is geglipt.