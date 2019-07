VVD’er met te veel alcohol op achter stuur

VVD-Kamerlid Wybren van Haga is met te veel alcohol op in de auto gestapt. De VVD bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover.

Van Haga werd staande gehouden op de snelweg. Uit controle bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. Naar zijn zeggen gaat het om een promillage van 0,6 procent, iets hoger dan de grens van 0,5 procent voor ervaren bestuurders.

Hoewel de parlementariƫr werd staande gehouden vanwege zijn rijgedrag, stelt Van Haga dat hij niet dronken achter het stuur zat.

Van Haga kwam al eerder in opspraak. Klachten over zijn optreden als huisbaas waren vorig jaar reden voor de VVD om te onderzoeken of hij over de schreef was gegaan. De partijtop oordeelde uiteindelijk dat de Haarlemse ondernemer VVD-Kamerlid kon blijven. Naar dat oordeel werd gespannen uitgekeken, omdat de regeringscoalitie haar meerderheid zou verliezen als Van Haga alleen verder zou gaan.

De nieuwe affaire rond Van Haga brengt de VVD, die van alle partijen al jaren veruit de meeste integriteitsschandalen kent, opnieuw in verlegenheid.