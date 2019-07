Afvalbedrijven gaan toch rups verbranden

Afvalverwerkingsbedrijven gaan toch de eikenprocessierups verbranden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven na berichtgeving van de Stentor. Vuilverbranders weigerden de rups eerst te verbranden, omdat zij bij de verwerking van het ongedierte veel last kregen van jeuk door de vuurhaartjes die op de rups zitten. De insecten zullen vanaf nu in verstevigde zakken aangeleverd worden die niet kunnen scheuren, ook wel ‘big bags’ genoemd.

Dinsdag spraken het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Vereniging Afvalbedrijven en afvalverwerkingsbedrijven dat met elkaar af. De komende tijd wordt gekeken of het werken met big bags daadwerkelijk de beste methode is. Normaal gesproken worden deze stevige zakken gebruikt voor zand, puin of asbest.

De afvalcentrales die de rups nu gaan verbranden hebben speciale grijpers die een big bag kunnen oppakken. De zakken met rupsen die eerst werden aangeleverd, scheurden vaak meteen. Medewerkers kregen hierdoor last van jeuk.

De eikenprocessierups komt veel in eikenbomen voor en zorgt voor overlast in Nederland. Mensen kunnen er huiduitslag, rode ogen, zwellingen of jeuk van krijgen.