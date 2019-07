Nationale herdenking MH17-ramp begonnen

Bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen is de herdenking van de ramp met het toestel van Malaysia Airlines begonnen. Het is de vijfde keer dat wordt herdacht dat het toestel boven het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie 196 Nederlanders.

Bij het herdenkingsbos worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Minister-president Mark Rutte en voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 houden een toespraak, er is muziek en er worden bloemen gelegd. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden, onder wie nabestaanden en organisaties die betrokken zijn bij de nasleep van de vliegramp.

Ook ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en de top van het Openbaar Ministerie (OM) zijn aanwezig.