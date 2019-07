Levenslang voor liquidatie Iraniër in Almere

De Amsterdamse crimineel Naoufal F. is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank Amsterdam legde hem donderdag de hoogste celstraf op vanwege het voorbereiden en aansturen van de moord op Iraniër Ali Motamed, eind 2015 in Almere. De straf is gelijk aan wat het Openbaar Ministerie op 16 mei eiste.

Eneco-monteur Motamed (56) werd in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn huis in Almere met één schot door het hoofd om het leven gebracht. Uitvoerders Anouar B. (29) en Moreo M. (36) kregen in april respectievelijk 20 en 25 jaar cel opgelegd. De rechtbank sprak van een koelbloedige en gewetenloze moord in een woonwijk.

Net als justitie vindt ook de rechtbank bewezen dat F., bekend onder de bijnaam Noffel, medepleger en medeorganisator was van de liquidatie. Hij besliste mee en stuurde aan, blijkt volgens de rechtbank grotendeels uit gekraakte PGP-berichten (versleuteld met Pretty Good Privacy) tussen F. en handlanger B. voorafgaand aan de moord.

Noffel hoorde zijn straf in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp schijnbaar onbewogen aan.

Alle verdachten deden er vooral het zwijgen toe, zodat nooit duidelijk is geworden waarom het slachtoffer dood moest, hekelde de rechtbank. De Iraniër had geen banden met het criminele circuit. Het vermoeden van een mogelijke politieke achtergrond bij de moord is nooit bevestigd. De inlichtingendienst AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand heeft gehad in de liquidatie, maar strafrechtelijk is dat niet vastgesteld. F. was namelijk in Iran ter dood veroordeeld voor de beruchtste bomaanslag ooit in de hoofdstad Teheran in 1981.

F. zat al vast. Hij kreeg in 2018 achttien jaar cel opgelegd voor het orkestreren van een mislukte liquidatie in Diemen, eveneens in 2015.