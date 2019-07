Nederland schaft extra F-35-straaljagers aan

Nederland schaft acht of negen F35-straaljagers extra aan. “Die komen bovenop de 37 waartoe het vorige kabinet al had besloten. En bij het volgende kabinet zal de defensiebegroting opnieuw omhoog moeten. Daartoe zijn we binnen de Navo ook verplicht.” Dat zegt minister Ank Bijleveld van Defensie in een interview met Trouw.

“Binnen de Navo bungelen we qua uitgaven nog steeds onderaan. Dus we zullen extra stappen moeten zetten. Volgend jaar hebben we een herijking van de defensienota. Dat moet rond de voorjaarsnota van 2020 klaar zijn”, aldus de minister.

Het exacte aantal F-35-toestellen dat wordt aangeschaft, hangt volgens Bijleveld af van de koers van de dollar op het moment van aankoop. Ze worden betaald van de anderhalf miljard euro die het kabinet extra voor de krijgsmacht uittrok.