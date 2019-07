Zwarte Cross begint met mooi weer

De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, opent donderdag zijn poorten voor 220.000 belangstellenden. De bezoekers krijgen bij de muziekoptredens, theatervoorstellingen en motorcross-shows te maken met prima festivalweer.

De afgelopen dagen is de organisatie druk bezig geweest om op een weiland waar normaal gesproken koeien grazen, een festivaldorpje uit de grond te stampen. Vier dagen lang zijn er 250 muziekacts en treden duizend theaterartiesten op, verdeeld over 33 podia.

Ook dit jaar heeft de festivalorganisatie weer verrassingen in petto. Zo is er een heuse kerkdienst met Typhoon. De rapper gaat met Berget Lewis, het ZO! Gospel Choir en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw een hoogmis verzorgen. Ook spelen titanen Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen een potje darts op een podium. Nieuw op Zwarte Cross dit jaar is comedycafé de Schaterbar.

De hoogtepunten van het festival zijn de Black Eyed Peas, de Duitse schlagerlegende Heino (80), The Mavericks en The Wailers, de begeleidingsband van reggaelegende Bob Marley. Verder zijn optredens van Miss Montreal, de Heideroosjes, Charly Lownoise & Mental Theo en Snollebollekes.

Ook Kjeld Nuis reist af naar Zwarte Cross. De Olympisch schaatskampioen staat in de theatertent om te praten over zijn succes en om vragen te beantwoorden. Brigitte Kaandorp versterkt samen met onder meer Drie Generaties Jan Terlouw en De Speld Live! het theaterprogramma.