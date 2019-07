Een groep Nederlandse castingbureaus gaat een vakvereniging oprichten. Zij doen dit in nasleep van de kwestie Job Gosschalk, de castingdirector die eerder door de politie is gehoord over een mogelijk zedendelict. “We hopen dat het nieuwe platform een veiliger klimaat voor acteurs en het casten van rollen in Nederland kan creëren”, laten de initiatiefnemers weten. De Dutch Casting Directors Guild (DCDG) moet na de zomervakantie officieel van start gaan.

article

1390278

AMSTERDAM (ANP) - Een groep Nederlandse castingbureaus gaat een vakvereniging oprichten. Zij doen dit in nasleep van de kwestie Job Gosschalk, de castingdirector die eerder door de politie is gehoord over een mogelijk zedendelict. "We hopen dat het nieuwe platform een veiliger klimaat voor acteurs en het casten van rollen in Nederland kan creëren", laten de initiatiefnemers weten. De Dutch Casting Directors Guild (DCDG) moet na de zomervakantie officieel van start gaan.

https://nieuws.nl/algemeen/20190719/castingbureaus-komen-met-vakvereniging/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/07/19183004/castingbureaus-komen-met-vakvereniging.jpg

Entertainment, Landelijk