‘Goed dat er duidelijkheid is over Srebrenica’

Het kabinet aanvaardt de uitspraak van de Hoge Raad dat de staat deels aansprakelijk is voor de dood van zo’n 350 Bosnische moslimmannen tijdens de val van Srebrenica in 1995. Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) is het goed dat er duidelijkheid is over de aansprakelijkheid.

De Nederlandse blauwhelmen handelden onrechtmatig toen ze doorgingen met de evacuatie terwijl ze al wisten dat de mannen reëel gevaar liepen om te worden gedood, oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

De staat is aansprakelijk voor 10 procent van de geleden schade. Het kabinet gaat de komende tijd kijken hoe het invulling geeft aan de uitspraak.

“Wij willen nogmaals ons medeleven uitspreken met de nabestaanden van de slachtoffers”, aldus Bijleveld in een reactie. “De genocide van Srebrenica mag nooit worden vergeten.”