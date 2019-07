In kanaal gevonden dode vermoedelijk Albanees

Een lichaam dat vrijdag in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht werd aangetroffen, is vermoedelijk van een 43-jarige man uit Albanië. Hij wordt sinds enige tijd gemist.

Een voorbijganger zag vrijdagmiddag iets in het water drijven en schakelde de politie in. Omdat het mogelijk een lichaam was, startte de politie een onderzoek. Daaruit is gebleken dat het waarschijnlijk gaat om de 43-jarige Albanees.

De politie gaat verder onderzoek doen naar de identiteit van de man en hoe hij om het leven is gekomen. Daarbij worden alle opties opengehouden, aldus de politie.