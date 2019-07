Politie: schutters Amsterdam roekeloos

De schietpartij in Amsterdam-Zuidoost waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige man werd doodgeschoten, ging volgens de politie gepaard met “een bepaalde roekeloosheid”. In achterliggende woningen aan de Kleiburg zijn kogelinslagen gevonden.

Een bewoner zegt tegen AT5 dat een van de kogels dwars door zijn woning is gegaan. Hij zat op dat moment in de woonkamer. “Het gebeurde op zo’n 2 meter afstand van mij”, zegt hij tegen de Amsterdamse zender. De politiewoordvoerder kan dit specifieke verhaal niet bevestigen, maar zegt wel dat het hem niet verbaast. Er is een tijdelijke politiepost op locatie ingericht voor omwonenden met zorgen.

Voor zover bekend zijn er geen omwonenden gewond geraakt. Wel kwam de 33-jarige Amsterdamse Inchomar Balentien om, een bekende van de politie. De politie heeft een sterk vermoeden dat de schietpartij een gerichte actie was.

De schietpartij vond plaats bij metrostation Kraaiennest. Even voor middernacht stonden volgens de politie verschillende mensen op een parkeerplaats vlak bij het metrostation. Nadat een zwarte Renault Megane was gearriveerd, werd meerdere keren geschoten, waarbij de 33-jarige Balentien omkwam. De andere aanwezigen vluchtten. Een paar kilometer verderop, bij de Gaasperplas, is een uitgebrand voertuig gevonden. Of die te maken had met het schietincident, wordt nog onderzocht.

Eerder dit jaar werd Balentien volgens Het Parool vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel in 2008 in een lift in de flat Gooioord in Zuidoost. Justitie kon niet bewijzen dat hij het was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro. Het OM had tien jaar cel tegen hem geëist. In 2013 overleefde Balentien een moordaanslag waarbij salvo’s uit een automatisch wapen op hem werden afgevuurd, aldus Het Parool.