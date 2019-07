AEB krijgt miljoenensteun onder voorwaarden

Het noodlijdende Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam krijgt voor 16 miljoen euro aan steun van de gemeente Amsterdam en de banken. De stad staat garant voor 6 miljoen, de banken voor 10 miljoen. Dat heeft het college laten weten aan de gemeenteraad.

De gemeente stelt wel voorwaarden aan de financiële steun. Zo is maandag een ‘puinruimer’ aangesteld die de komende weken opties uitwerkt voor de toekomst van AEB, in overleg met de banken en de gemeente. Amsterdam is 100 procent aandeelhouder van het afvalbedrijf. Het Afval Energiebedrijf zelf spreekt van een “belangrijke eerste stap voor de structurele lange-termijnoplossing voor AEB”.

AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil. Dat zou ook kunnen leiden tot problemen met het ophalen en verbranden van afval elders in Nederland, waarschuwde de Vereniging Afvalbedrijven vorige week.

Het stadsbestuur heeft ook twee nieuwe commissarissen aangesteld om toezicht te houden. AEB moet zelf met een ‘plan B’ komen om de continuïteit van de afvalverwerking te garanderen, als die om wat voor reden dan ook in het geding zou zijn.

De gemeente zegt zich verder coulant te hebben opgesteld door de betaling van de afvalverbranding in juni (3,2 miljoen euro) twee weken eerder dan gebruikelijk over te maken. Ook de betaling van juli (3 miljoen) wordt versneld overgemaakt. Daarmee zijn de verbranding van hoofdstedelijk afval en de levering van duurzame warmte voor 35.000 huishoudens voor even zeker gesteld. Desondanks breidt AEB volgens Het Parool wel het aantal dieselaggregaten uit als noodoplossing om de stadsverwarming draaiend te houden. Het Amsterdamse college gaat externe deskundigen vragen de gang van zaken bij AEB te onderzoeken.

AEB stelt dat de gemaakte afspraken het bedrijf in staat stellen garanties af te geven voor het “ordentelijk omleiden” van het bedrijfsafval dat niet kan worden verwerkt door de tijdelijke sluiting van vier verbrandingslijnen. Die moesten stoppen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. “Het akkoord stelt de medewerkers van AEB in staat zich volledig te blijven inzetten voor de maatschappelijke taak.”