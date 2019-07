Syriëgangers horen straf voor IS-deelname

De vermeende jihadisten Oussama A. uit Utrecht en Reda N. uit Leiden (beiden 24) horen dinsdag wat voor straf ze krijgen voor de rol die ze in Syrië en Irak zouden hebben gehad. De rechtbank Den Haag zal daarbij een oordeel geven over beschuldigingen van het Openbaar Ministerie dat A. lachend op een foto poseert met een gekruisigd persoon. Dat is volgens het OM een oorlogsmisdaad en het is de eerste keer dat een Syriëganger daarvoor wordt vervolgd in Nederland.

Het OM heeft tegen A. een celstraf van zeven jaar en acht maanden geëist en tegen N. zeven jaar cel. De aanklagers stellen dat ze tussen 2014 en 2016 meededen met de terroristische organisatie IS en terreurmisdrijven hebben voorbereid en bevorderd. Naast de kruisigingsfoto zou de Utrechter ook twee andere foto’s hebben verspreid waarop gedode slachtoffers staan. N. zou geprobeerd hebben twee anderen te ronselen.

De twee waren niet samen in het strijdgebied en ontkenden stellig dat ze hebben gevochten. Ze zeiden dat ze in ziekenhuizen mensen hebben verzorgd.

Het tweetal werd al in Turkije veroordeeld tot zes jaar cel wegens terrorisme. Hun advocaat meent dat het OM ze hier niet voor de tweede keer mag vervolgen.