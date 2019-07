Verkoopverbod lachgas evenementen Rotterdam

Bij evenementen in Rotterdam en op en rond het strand van Nesselande in de stad mag per direct geen lachgas worden verkocht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft een politieverordening gewijzigd om dat verbod mogelijk te maken. Dat heeft de gemeente bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTV Rijnmond.

Aboutaleb had eind juni al aangekondigd dat hij de verkoop van lachgas bij een evenemententerrein aan banden wilde leggen. Hij heeft zijn zorgen over het gebruik van lachgas ook gedeeld met de landelijke politiek. Hij hoopt dat het kabinet op termijn het lachgas op de lijst van medicijnen plaatst zodat het niet meer vrij verkocht mag worden.

Volgens de burgemeester kan de verkoop van lachgas bij evenementen en op het strand van Nesselande overlast veroorzaken. Hij wil daarom dat de politie kan optreden tegen verkopers.

De gemeente Utrecht maakte eerder deze maand ook bekend dat het lachgas gaat verbieden.